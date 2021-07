Un petrolier utilizat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac in Marea Arabiei, in largul coastelor statului Oman, un incident produs pe fondul tensiunilor dintre Israel si Iran, informeaza agentia Associated Press. Atacul a avut loc in cursul noptii de joi spre vineri in largul Insulei Masirah, apartinand Omanului. Atacul a vizat petrolierul Mercer Street (foto), au declarat oficiali britanici citati de agentia Associated Press. Nava este utilizata de firma Zodiac Maritime, detinuta de Zodiac Group, compania miliardarului israelian Eyal Ofer. Petrolierul este sub pavilion…