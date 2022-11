Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, si directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, au avertizat luni despre un risc tot mai mare de recesiune globala si au spus ca inflatia ramane o problema. Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,90 dolari, sau cu 2%, pana la…

- Prețul motorinei a scazut ieri sub 8 lei pe litru, pentru prima oara in ultimele sase luni. Romania are in acest moment al șaselea cel mai mic preț din Uniunea Europeana, informeaza RRA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…

- Rusia nu va vinde sub prețul de cost petrol și gaze naturale țarilor care ii impun limite de preț, a declarat, duminica, ministrul rus al Energiei, Nikolay Shulginov, intr-un interviu. Acesta a mai subliniat ca limitarea prețurilor va inrautați situația in țarile occidentale. La data de 9 septembrie,…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4 dolari, coborand sub nivelurile observate inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca efect al unor date economice negative din China, care au alimentat ingrijorarile investitorilor cu privire la riscurile de recesiune, transmite Reuters. Contractele…

- La cursul zilei de marți, euro s-a depreciat cu 0.0072 de unitați, in raport cu leul. De cealalta parte, bursele europene, in ultimele zile, au inchis in scadere din cauza opririi de catre Rusia a fluxurilor de gaze naturale. Ramane sa vedem noul curs valutar BNR pentru 7 septembrie 2022 și daca va…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, vineri, ajungand la 7,93%, de la 7,95% pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).