- Preturile petrolului au coborat miercuri cu peste 1%, continuand evolutia negativa din ziua precedenta, dupa date guvernamentale americane care au indicat o cerere slaba, care au amplificat temerile ca majorarile mai agresive ale ratelor dobanzilor din SUA ar exercita presiuni asupra cresterii economice,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,35 dolari, sau cu 2,7%, pana la 83,83 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,48 dolari pe baril, sau 3%, la 77,98 dolari. Preturile au scazut dupa ce Powell a spus Congresului ca Fed va trebui probabil…

- Miercuri, la nivel regional, se observa un apetit mai ridicat pentru achiziția de monede considerate drept riscante. Leul a profitat de aceasta situație iar cursul euro a scazut de la 4,9012 la 4,8993 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,897 – 4,904 lei. Indicii ROBOR se…

- Profiturile industriei globale de petrol și gaze in 2022 au crescut la aproximativ 4 trilioane de dolari de la o medie de 1,5 trilioane de dolari in ultimii ani, a declarat marți șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, citat de Reuters. In ciuda acestor profituri, țarile care…

- Fondul suveran din Norvegia, unul dintre ce mai mari investitori din lume, a anunțat o pierdere record de 164,4 miliarde de dolari (1.640 de miliarde de coroane) in 2022, oprind șirul de profituri record inregistrate in ultimii trei ani, pe fondul razboiului din Ucraina și a inflației galopante, informeaza…

- Luni, 16 ianuarie, prețul petrolului a scazut, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Țițeiul Brent a scazut cu 0,8%, pina la 84,64 dolari pe baril, in timp ce petrolul West Texas Intermediate a scazut cu 0,7%, pina la 79,30 dolari pe baril, pe fondul tranzacțiilor slabe in timpul sarbatorilor…

- Schimburile comerciale dintre Rusia și China s-au intensificat dupa inceputul razboiului din Ucraina, astfel ca acestea au ajuns acum la un nivel record de 190 de miliarde de dolari, potrivit autoritaților de la Beijing.

- „Extrem de rar s-a inregistrat o cantitate atat de mare de petrol si gaze produsa pe platforma norvegiana cum a fost cazul anul trecut - si doar extrem de rar au fost astfel de decizii semnificative de investitii. Norvegia si-a consolidat rolul de furnizor predictibil pe termen lung de energie al Europei",…