Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Gaz Metan Medias, scor 0-0, ca formatia sa ar fi trebuit sa beneficieze de un penalti, noteaza news.ro.“Am incercat sa marcam, am jucat cu doua varfuri. Ei s-au aparat tot meciul, Noi am avut un penaliti clar…

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele ardelenilor în dubla cu Sevilla, din Europa League. Tehnicianul este conștient ca spaniolii au prima șansa la calificarea în faza urmatoare și va fi foarte greu ca formația lui sa faca fața.Petrescu apreciaza ca este…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a recunoscut ca sunt șanse sa plece în aceasta pauza de iarna. Tehnicianul este curtat de mai multe formații, iar cu câteva dintre ele chiar s-ar afla în negocieri, scrie Mediafax.Petrescu a dezvaluit ca în funcție de modul în…

- Meciul CFR Cluj - Celtic Glasgow 2-0, care a avut loc, joi seara, in grupele din Liga Europa, a fost al patrulea joc direct dintre cele doua formații disputat in acest sezon.Din cele patru jocuri, CFR Cluj a caștigat de doua ori, o partida s-a incheiat nedecis, iar una a fost adjudecata de Celti.La…

- Dan Petrescu și-a laudat jucatorii dupa victoria cu Celtic Glasgow, scor 2-0, in urma careia au obținut calificarea in 16-imile Europa League. Tehnicianul celor de CFR Cluj a declarat ca nu se aștepta ca echipa sa stranga 12 puncte in Grupa E, precizand ca tot clubul trebuie felicitat.

- Cu o formație de start in care au evoluat multe rezerve, Lazio Roma a invins-o, ”acasa”, pe CFR Cluj cu 1-0, intr-un meci disputat, joi, in grupele din Liga Europa, și pastreaza șanse de calificare in primavara europeanaSingurul gol al partidei a fost reușit de catre agrentinianul Joaquin Correa, in…

- CFR Cluj va disputa, joi, de la ora 22.00, la Roma, cu Lazio, o partida capitala in grupele din Liga Europa.In cazul unui rezultat pozitiv, egal sau victorie, CFR Cluj și-ar asigura calificarea in primavara europeana.Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul formației CFR Cluj, s-a aratat optimist, inaintea…

- Tehnicianul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat vineri seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 0-4, ca este “obosit de cate cadouri” face formatia sa in fata unor astfel de adversari.