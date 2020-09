Ion Aliman, candidatul PSD, care in urma cu o saptamana a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, a castigat alegerile locale și in acest an. In ciuda faptului ca partidul a facut demersuri pentru schimbarea buletinului de vot, acest lucru nu s-a mai putut intampla și astfel Ion Aliman a ramas pe liste. Oamenii din comuna au spus ca au votat conștienți fiind ca Ion Aliman este decedat, dar a fost un primar bun. Situația nu se oprește aici. Dupa ce primarul decedat a caștigat alegerile, locuitorii din Deveslu au organizat o petrecere in cimitir in cinstea victoriei.