- Gabriel Cotabița a recunoscut ca, in prezent, nu se poate trai doar din muzica, daca nu ești in varful clasamentelor. Pe de alta parte, artistul a explicat, intr-un amplu interviu acordat revistei Formula AS , ca dorința de a fi in frunte se poate dovedi pentru mulți o capcana. "A te reinventa nu inseamna…

- Un roman in varsta de 33 de ani a fost impușcat mortal in seara de miercuri, 8 martie, intr-un cartier de la periferia Romei. Barbatul era pe trotuar, in fața casei in care locuia, cand un om aflat pe o motocicleta a tras doua focuri de arma asupra sa și l-a ucis, scrie Il Messaggero . Mihai Ștefan…

- Florin Salam a recunoscut ca e topit dupa copiii sai, iar ultimul sau gest demonstreaza din plin acest lucru. Cantarețul a facut cea mai recenta „aroganța” și și-a dus familia la restaurant cu limuzina. Reacția soției lui a amuzat internetul.

- Zi de mare sarbatoare in familia lui Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, implinește astazi 37 de ani și, cu ocazia zilei de naștere, a organizat o petrecere in familie de la care nu a lipsit nici celebra cantareața, dar nici iubitul ei, Anghel Damian.

- Parinții unui mire au avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand acesta i-a exclus fara menajamente de la nunta sa, deoarece familia logodnicei sale a considerat ca nu erau „suficient de buni” pentru a participa. Cei doi parinți au fost luați prin surprindere, iar tatal suparat a planuit sa vanda…

- Maria are patru ani și sufera de o intarziere neuro-motorie și hipotonie. Familia ei, din Ramnicu Sarat, are acum nevoie de sprijinul oamenilor de bine, pentru ca fetița sa beneficieze de un transplant de cellule stem, operație ce poate fi efectuata la un spital din Austria. Costurile intervenției sunt…