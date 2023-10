Petre Iulian Nicolescu, ales Președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica Provizoratul lui Petre Iulian Nicolescu la șefia Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica s-a incheiat. Acum are un mandat pe patru ani. Producatorul de energie de stat Hidroelectrica a anuntat marti ca Petre Iulian Nicolescu a fost numit pe 2 octombrie in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere. El a fost anterior membru provizoriu al CS, cu un mandat pe patru luni care a inceput la 1 august 2023, in locul lui George Niculescu, care a plecat la ANRE. Petre Iulian Nicolescu este fost secretar de stat la Ministerul Turismului (februarie 2017-martie 2017) si Ministerul Economiei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

