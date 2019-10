Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Cofetari cu Spirit de Artist” continua și anul acesta. In cadrul sau, un artist este invitat anual sa creeze o lucrare de arta care se va regasi pe ambalajele de la Zexe Braserie. In 2019, artistul care semneaza a doua colecție de ambalaje in cadrul proiectului este ilustratoarea Alexia Udriște.…

- Deputatul Vladimir Cebotari il acuza pe Andrei Nastase ca iși face campanie electorala inainte de a fi inregistrat oficial drept candidat la alegerile locale generale. Cu aceeași acuzație a venit și Valeriu Munteanu, candidatul USB.

- Dupa saptamani intregi de teasing, Emeli Sande curma așteptarea fanilor și lanseaza „Real Life”, cel de-al treilea album al sau. Inregistrat dupa o lunga și intensa calatorie spirituala, noul material, care este dovada clara a luciditații și maturitații artistei, deschide un nou capitol pentru Emeli,…

- Proiectul "Adopta o pictura!", singurul de la nivel national prin care se strang bani pentru restaurarea unor picturi degradate, se va lansa joi, la Casa Avramide din municipiul Tulcea, in cadrul Festivalului de carte Danubius, iar colecta publica se va incheia la inceputului anului viitor, potrivit…

- Cea de-a noua ediție a mult-așteptatului festival Summer Well a adus, ca de obieci, nume de referinta din muzica alternativa internationala, cum ar fi: The 1975, The National, Jungle, Black Honey, Son Lux, dar si un show complet al indragitei trupe romanesti Subcarpați. Articol aparut nr. 463 al Jurnalului…

- Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania si din strainatate. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu…

- Peste 90.000 de oameni au participat in prima zi a festivalului de muzica Untold. Artistii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionati de scena principala a festivalului, dar si de numarul mare de participanti. Cei mai asteptati artisti...

- Peste 90.000 de oameni au trecut, in prima zi, pragul taramului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionați de scena principala a festivalului UNTOLD dar și de numarul mare de participanți. Cei mai așteptați artiști au fost trioul, 3 Are Legend, artistul…