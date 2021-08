Stiri pe aceeasi tema

- Succesul gruparii conduse de Petre Geamanu, care a devenit una dintre cele mai temute din țara, a dus la crearea de tensiuni in familia acestuia. Unul dintre frații acestuia i-a reproșat ca nu imparte banii in mod egal. Potrivit datelor stranse de procurori in ancheta, care a vizat destructurarea gruparii…

- Succesul gruparii conduse de Petre Geamanu, care a devenit una dintre cele mai temute din țara, a dus la crearea de tensiuni in familia acestuia. Unul dintre frații acestuia i-a reproșat ca nu imparte banii in mod egal. Potrivit datelor stranse de procurori in ancheta, care a vizat destructurarea gruparii…

- Peste 700 de kilometri au parcurs elefanții calatori din China in cele 17 luni in care au fost monitorizați non-stop. Familia de elefanți se intoarce acasa, iar autoritațile au luat masuri speciale. Mai bine de 150.000 de localnici au fost evacuați din calea animalelor care pana acum, in drumul lor,…

- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat starea de urgenta din cauza raspandirii incendiilor favorizate de temperaturile ridicate si de vant, care sunt asteptate sa se extinda in urmatoarele zile. “Am ajuns intr-un punct critic”, au anunțat autoritațile, care au dispus evacuarea locuitorilor…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina…

- Premierul Florin Citu a discutat, sambata, cu prefectii, despre inundatiile din ultimele ore, anunțand ca interzice concediile și zilele libere in aceasta perioada, cand autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru cele mai dificile situații. “Toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri.…

- Viiturile au facut prapad in Bihor. O casa din localitatea Cociuba Mica a fost luata cu totul de ape, familia fiind evacuata din timp de salvatori. Momentul in care Crisul Pietros disloca imobilul construit din materiale prefabricate a fost surprins intr-o inregistrare video chiar de catre salvatorii…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…