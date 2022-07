Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a pornit un demers prin țara pentru a verifica starea culturilor. „Da, am plecat sa vad cat mai multe, iar un inginer agronom prin specialitatea lui vede și noaptea ceea ce ii trebuie culturii, indiferent de ora, indiferent de zi, indiferent de moment”, spune ministrul Agriculturii. In unele zone ale țarii, … Articolul Petre Daea dupa vizita din județ: In Buzau este numai praf apare prima data in Opinia Buzau .