Petre Daea a declarat, vineri, la Iasi, ca a vazut multe abordari privind calitatea cerealelor din Ucraina care ajung pe piata romaneasca, precizand ca ar trebui sa fim atenti si sa stim realitatea cu adevarat. ”Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra in Romania, a fost in dispozitiv de lucru. Am vorbit aseara cu presedintele Autoritatii Sanitar-Veterinare si spunea ca din cele 8.500 de probe care au fost prelevate din produsele care au intrat in Romania, toate aceste probe nu au prezentat depasiri de parametri. Sunt produse destinate consumului uman…