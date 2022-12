Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, 7 decembrie, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe Richters-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau,…

- Seismul a avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la adancimea de 141 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brașov, 95 km S de Bacau, 98 km NE de Ploiești, 118 km V de Galați, 120 km NV de Braila, 150 km N de București, 167 km NE de Pitești, 176 km SV de Iași, 189 km E…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, de la startul Campaniei 2022 de plata in avans și pana in prezent, a autorizat la plata suma de 1.027.349.083,89 euro, pentru un numar de 597.352 fermieri, reprezentand 75,60%…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km. Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Principalele culturi de toamna afectate sunt: grau si triticale - 189.042 ha; orz, orzoaica, ovaz, secara - 30.082 ha; rapita - 26.805 ha. Culturile de primavara distruse de seceta sunt: porumb - 335.362 ha; floarea soarelui -164.602 ha; soia - 31.225 ha; plante furajere - 27.339 ha.Judetele care au…

- Peste 790.000 de hectare de culturi au fost afectate de seceta in aceasta vara, a anuntat Ministerul Agriculturii . Culturile de grau și porumb, cele mai afectate. Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana joi este de 796.760 hectare de teren , conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii…

- In ziua de 28 Septembrie 2022, la ora 11:14:35 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 115km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 114km S de Bacau, 115km V de…