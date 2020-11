Petiţie online a absolvenţilor de medicină care au picat rezidenţiatul la limită: 'Ar trebui să fie o medie mai scăzută' Au picat rezidentiatul la limita, dar mai au o speranta. Petitie online a absolventilor de medicina: „Ar trebui sa fie o medie mai scazuta”, anunța MEDIAFAX. Sistemul sanitar are nevoie disperata de personal. Medicii sunt epuizati de cele opt luni de epidemie si 3000 de studenti se pregatesc sa fie voluntari. Intre timp, sunt 776 de absolventi care au sustinut examentul de rezidentiat nu au luat punctajul necesar pentru a fi repartizati intr-un spital. Au facut o petitie online prin care cer ministerului sa coboare pragul de promovabilitate si sa suplimenteze locurile la specialitati. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

