- Partidul Social Democrat a lansat o petitie online prin care solicita sprijinul Parlamentului European pentru respectarea legislatiei europene in materie de munca, protectie sociala si medicala si a drepturilor lucratorilor romani ca cetateni ai Uniunii Europene. "In ultima perioada, in…

- Parlamentul European cu sediul la Strasbourg a devenit un vast centru de depistare a cazurilor de contaminare cu noul coronavirus, capabil sa realizeze aproximativ 2.000 de teste pe zi, informeaza AFP. Pompieri instalati intr-un cort, langa drapelele celor 27 de tari ale Uniunii Europene…

- In ultimii 70 de ani lumea s-a schimbat dramatic si rolul Uniunii Europene este acum mai important ca niciodata, iar in noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei urgente ecologice responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta globala a stabilitatii si pacii, statului…

