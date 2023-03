Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a luat in considerare sambata o petitie online, al carei autor a propus redenumirea oficiala a Rusiei in Moscovia si schimbarea termenilor „rus” in „moscovit” si „Federatia Rusa” in „Federatia Moscovia”. Liderul de la Kiev i-a cerut premierului Denis Smihal…

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi, la summitul Consiliului European, ca a aflat despre un presupus plan al serviciilor secrete ruse de „distrugere” a Republicii Moldova, precizand ca a informat-o despre situatie pe Maia Sandu, presedintele moldovean. Prezent la summitul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa este pregatita sa ofere asistența necesara poporului turc „prieten” in urma cutremurului care a lovit țara in cursul zilei de luni. „Sunt șocat de știrile despre moartea și ranirea a sute de persoane in urma cutremurului din Turcia. Transmitem…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte ”noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi, 5 ianuarie, Vladimir Putin, informeaza AFP si Agerpres. Astfel, in timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele Turciei, Recep Tayyip…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…