- „Este o greșeala” decizia de a ține inchise școlile pentru 500.000 de elevi de clasele V-VII și IX-XI, a declarat pentru Edupedu.ro profesorul Mircea Miclea, dupa ce Guvernul a decis noi relaxari, dar niciuna referitoare la invațamant. „Exact țarile cu cele mai slabe rezultate la PISA au ținut cel mai…

- Comisia naționala pentru sanatate publica s-a intrunit in ședința. Membrii CNESP au mandatat comisiile teritoriale sa ia decizia de a institui stare de urgența in sanatate publica la nivel local in situația in care incidența cazurilor trece de 100 de infectari la 100 de mii de cetațeni.

- Secretarul Comisiei pentru Sanatate din Senat, Laszlo Attila, a declarat vineri ca 41% din tinerii cu varste intre 1 si 18 ani sunt supraponderali din cauza alimentatiei, schimbarii obiceiurilor, dar si a lipsei miscarii. "Toate aceste conditii in ultimii 30 de ani s-au schimbat major. S-au…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a transmis, joi, despre memorandumul adoptat de Guvern cu privire la recalcularea salarizarii bugetarilor, ca salariile mai multor categorii de bugetari vor scadea. „Au taiat fara mila veniturile medicilor și profesorilor! Austeritatea s-a instalat!…

- Dexametazona este medicamentul care ar salva viața bolnavilor de COVID-19. Potrivit cercetatorilor britanici, pacientii spitalizati cu coronavirus incepand cu luna iunie anul trecut au fost tratati si vindecati. Potrivit Sistemul National de Sanatate (NHS) din Anglia, Dexametazona este eficient și in…

- Franta reia vaccinarea cu AstraZeneca În Franța, Înalta Autoritate pentru Sanatate a aprobat reluarea vaccinarii cu serul de la AstraZeneca din aceasta dupa-amiaza. Recomandarea este însa ca serul anglo-suedez sa fie administrat persoanelor cu vârste de peste…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca problemele de sanatate aparute la persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca reprezinta un caz la un milion de persoane, cu mult mai puțin fața de rata normala de apariție a respectivelor…