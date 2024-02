Peste trei mii de activități derulate în școli – inclusiv în Prahova – pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor F. T. In perioada 26 ianuarie – 1 februarie, pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a cadrelor didactice, la nivelul structurilor judetene ale Poliției Romane au fost organizate 278 de acțiuni pe linia siguranței in școli, fiind derulate 3.109 activitați de prevenire și de informare, in cadrul a 1.810 unitați de invațamant preuniversitar, la care au participat 78.439 de beneficiari. Dintre acestea, avand ca scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și a celui de violența școlara, in cadrul a 1.482 de ore de curs au fost abordate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

