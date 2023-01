Potrivit ultimelor date centralizate la nivelul Poliției Romane, in primele 11 luni ale anului 2022, la nivelul structurilor de combatere a criminalitații organizate din cadrul inspectoratelor judetene au fost desfașurate 811 acțiuni operative, dintre care 319 au fost acțiuni operative de amploare, iar 74 au vizat grupuri infracționale organizate. In acest context, aceeasi sursa precizeaza intr-un comunicat de presa: „In urma actiunilor derulate de politistii specializati in combaterea criminalitații organizate, impreuna cu DIICOT, procurorii au emis 1.177 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere…