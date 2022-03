Stiri pe aceeasi tema

- Alte 22 de incendii de vegetație uscata s-au inregistrat in cursul zilei de sambata, pe raza județului Botoșani. Dumbravița, Cristinești, Miron Costin, Brehuiești, Bucecea, Sapoveni, Dracșani, Costești, municipiul Botoșani, Campeni, Dorohoi, Frumușica, Manastirea Doamnei, Flamanzi, Vlasinești, Radeni…

- „Au fost semnate inca 6 protocoale de colaborare intre CNAIR si autoritatile locale! Continuam astfel procesul de descentralizare pentru derularea mai eficienta a unor obiective importante pentru dezvoltarea zonala”, a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook. El a prezentat si proiectele care sunt…

- Nici mai mult, nici mai puțin de 13 incendii au avut loc vineri pe teritoriul județului Botoșani. Localitațile unde s-au produs aceste evenimente sunt: Catamaraști Deal, Manastirea Doamnei, Costești, Dorohoi, Ungureni, Unțeni, Dangeni, Ibanești, Hanești, Nicșeni, Paltiniș, Corlateni și Suharau.

- Cel putin 76 de pompieri militari si voluntari au intervenit sambata pentru stingerea a opt incendii produse pe raza mai multor localitati din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, incendiile au avut loc pe raza localitatilor Bodeasa,…

- Primaria orasului Flamanzi din judetul Botosani a trebuit sa reduca programul de iluminat public, in contextul cresterii exponentiale a pretului facturilor la electricitate. Potrivit Agerpres, primarul Dan Oloeriu a declarat ca a adoptat masura sistarii iluminatului stradal intre orele 23.00 si 4.00…

- Este vorba de un elev din clasa a XII-a, de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni cardiace. El a cazut in clasa sub privirile colegilor. Totul s-a intamplat in seara zilei de marți, in Dorohoi, județul Botoșani. El a leșinat sub privirile colegilor de clasa. Medicii de pe salvare, chemați dupa apelarea numarului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a acordat, sambata, audiente fostilor angajati de pe platforma industriala a municipiului Dorohoi. Potrivit unui comunicat transmis de PSD Botosani, ministrul le-a oferit fostilor angajati consultanta in legatura cu problemele legate de recalcularea pensiilor…

- Un grav accident a avut loc duminica dupa-amiaza la Botosani. Mai exact, evenimentul rutier s-a produs intre localitatile Cerbu si Dracsani. Un autoturism marca VW s-a izbit intr-un copac, patru persoane fiind transportate la spital. Martorii sustin ca soferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum.…