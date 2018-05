Peste jumatate dintre romani stau acasa in mini-vacanta de 1 mai, potrivit unui studiu Provident

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani vor sta acasa in mini-vacanta de 1 mai, 20% se pregatesc de o iesire la padure, iar 15% merg la munte, in timp ce litoralul romanesc si city break-urile completeaza clasamentul, fiecare insumand 6% dintre optiuni, conform datelor unui sondaj, remise vineri AGERPRES.…

- Trei din patru romani din mediul urban isi vor petrece Pastele acasa, cu familie sau cu prietenii, arata un studiu recent, potrivit caruia 55% din romani afirma ca Pastele reprezinta cea mai importanta sarbatoare religioasa din an.

- O analiza efectuata de specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender arata ca, in ultimele sase luni, ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor sase luni in septembrie, la 24% in luna februarie.

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal...

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta, publicat joi. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul…