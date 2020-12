Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din productia de energie electrica a tarii este generata de surse regenerabile, luni dimineata, Romania exportand peste 700 de MW la ora 9:30, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora mentionata, in…

- Peste jumatate din productia de energie electrica a tarii este generata de surse regenerabile, scrie agerpres . In aceasta dimineața, Romania a exportat peste 700 de MW pana la ora 9.30, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica.…

- Peste 60% din productia totala de electricitate a tarii provine, luni, din surse regenerabile, in special hidro si eolian Peste 60% din productia totala de electricitate a tarii provine din surse regenerabile luni dimineata, in special hidro si eolian, potrivit situatiei privind starea sistemului energetic…

- Peste 60% din productia totala de electricitate a tarii provine din surse regenerabile luni dimineata, in special hidro si eolian, potrivit situatiei privind starea sistemului energetic national, prezentata in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 11:15, energia produsa in…

- Vantul bate cu folos in Dobrogea. Un sfert din consumul de energie electrica din Romania provine, luni, din surse eoliene. 800 de MW merg la export Romania exporta, luni in jurul pranzului, peste 800 de MW de energie electrica, in conditiile in care productia de energie eoliana depaseste 2.000 de MW…

- Romania exporta, luni in jurul pranzului, peste 800 de MW de energie electrica, in conditiile in care productia de energie eoliana depaseste 2.000 de MW si acopera un sfert din total, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica…

- Romania exporta, luni in jurul pranzului, peste 800 de MW de energie electrica, in conditiile in care productia de energie eoliana depaseste 2.000 de MW si acopera un sfert din total, potrivit datelor prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica.

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 150 de milioane de euro prezentata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in sistemele de incalzire centralizata bazate pe surse regenerabile de energie. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, Comisia Europeana…