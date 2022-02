Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale ale Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor unei grupari specializate in vanzarea de amfetamine, scrie pressalert.ro. Anchetatorii au descins in 20 de locații din Timișoara…

- Traficanții de amfetamine din Timișoara și Giroc s-au trezit, in aceasta dimineața, cu polițiștii de la ”Crima Organizata” și cu cei de la Jandarmerie la ușa. Asta dupa ce au fost monitorizați in timp ce vindeau droguri de mare risc unor investigatori sub acoperire. In cadrul anchetei DIICOT, au fost…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 513 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.830 teste efectuate (din care 1.884 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (251), Moșnița Noua (34), Dumbravița…

- Operațiune de proporții a DIICOT structura centrala – polițiști de la DGA și de la „Crima Organizata” au descins, astazi, la sediul Poliției de Frontiera din Timișoara. Conform primelor informații, sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF Timiș, care sunt implicați…

- Aproape 450 de percheziții au loc simultan, miercuri dimineața, și patru sute de persoane sunt conduse la sediile poliției cu mandate de aducere in cadrul celei mai mari operațiuni DIICOT din ultimii ani. Procurorii DIICOT si Politia Romana, cu sprijinul Jandarmeriei, desfașoara miercuri dimineata 47…