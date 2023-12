Stiri pe aceeasi tema

- Franta va desfasura un numar mare de politisti si militari pentru evenimentele de Anul Nou din acest weekend din cauza amenintarii teroriste "foarte mari" cu care se confrunta tara, a declarat vineri ministrul de interne Gerald Darmanin, transmite Reuters. Darmanin a informat ca vor fi aproximativ 90.000…

- Gerald Darmanin, ministrul francez de Interne, a decis ca la cinci partide din Ligue 1 și la trei din Cupa din acest week-end sa nu li se permita deplasarea suporterilor oaspeți. Masura vine dupa ce autocarul lui Lyon a fost atacat de susținatorii lui Marseille și un fan al lui Nantes a murit in ciocnirile…

- Ministerul de Interne anunta ca peste 13.000 de angajati MAI - pompieri, politisti si jandarmi, cu aproximativ 6.000 de mijloace sunt pregatiti sa intervina pentru protejarea oamenilor, fluidizarea cailor de acces si pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, in contextul atentionarilor…

- Sambata, in Piața Universitații, va fi un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Astfel, autoritatile au sporit masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in Piața Universitații, denunțam complicitatea la crimele comise…

- Karim Benzema, fostul atacant al selectionatei Frantei si al echipei Real Madrid, intentioneaza sa depuna plangere impotriva ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, care l-a acuzat pe fotbalist ca ar avea legaturi islamiste, informeaza presa franceza, citata de EFE, potrivit Agerpres.Anuntul…

- Sute de manifestanti s-au adunat joi seara in Place de la Republique, la Paris, in semn de sustinere a poporului palestinian, in pofida interzicerii acestei manifestatii, confirmata de justitia administrativa joi dupa-amiaza, constata un jurnalist AFP. Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin a…

- Ministrul de interne al Franței a interzis toate manifestațiile pro-palestiniene din țara, transmite BBC.Gerald Darmanin a ordonat ca cetațenii straini care incalca regulile sa fie "sistematic" expulzați. Masura vine in contextul in care guvernele europene se tem de o creștere a antisemitismului…

- Poliția franceza a interzis protestele de solidaritate cu palestinienii care au fost programate pentru sfarșitul acestei saptamani, in timp ce razboiul dintre Hamas și Israel continua sa escaladeze. Doua demonstrații de solidaritate cu Palestina – una organizata de Asociația France Palestine Solidarite,…