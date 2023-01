Stiri pe aceeasi tema

- nimalele neglijate au fost gasite subnutrite, infestate cu purici si viermi intenstinali si murdare de excremente.A fost lansat un apel pentru gasirea unor stapani iubitori pentru cei 96 de caini, descoperiti in stare precara in orasul Torquay din comitatul Devon, si pentru cei circa 50 de pui nascuti…

- O noua tulpina de Covid-19, supranumita „The Kraken”, este „cea mai transmisibila subvarianta care a fost detectata pana acum”, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații.Cea mai recenta subvarianta de coronavirus, care deriva din varianta Omicron, este numita oficial XBB.1.5.Aceasta noua subvarianta…

- Lumea fotbalului traiește din nou clipe dramatice. Gianluca Vialli este in spital la Londra, in stare critica, din cauza unui cancer de pancreas. Cotidianul La Gazzetta dello Sport anunța ca mama fostului internațional a zburat de urgența in Marea Britanie. Gianluca Vialli trece prin momente dramatice…

- Un barbat de 68 de ani din Curtisoara, judetul Olt, a ajuns la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini, in timp ce se afla in curtea locuintei sale. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a intamplat incidentul.Politia Judeteana Olt a anuntat, sambata seara, ca a fost sesizata…

- Grupul irlandez Primark a inaugurat joi primul sau magazin din Romania, investiție de 10 milioane de euro. Acesta se afla in centrul comercial Park Lake din București și are o suprafața de 3.700 de metri patrați, imparțita pe doua etaje. Romania este a 15-a țara in care se extinde compania, iar inaugurarea…

- Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost muscat luni de patru caini fara stapan, inclusiv de fața, in zona Cicoare din municipiul Iași, potrivit site-ului local Ziarul de Iași. Barbatul a fost in cartierul Galata sa isi viziteze fratele, iar in drumul spre casa a fost atacat de o haita de caini. El…

- Momente inspaimantatoare pentru un barbat care se indrepta catre casa, cand a fost atacat de patru caini, aparent fara stapan. Omul a ajuns in grija medicilor, dupa ce a fost mușcat de animale, pe o strada din Iași. Pana sa scape din colții maidanezilor, barbatul s-a ales cu mai multe plagi. Barbatul…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a fost internat in stare grava la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce a fost muscat de patru caini fara stapan, in zona Cicoare din municipiu, potrivit Agerpres. Coordonatorul UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, marti, presei,…