- Anual, la fiecare o suta de mii de romani, 3 afla ca sufera de cancer de sange si depind de un transplant de celule stem hematopoietice pentru a trai. Multi nu gasesc la rude celulele salvatoare.

Mai putin de o jumatate de procent (0,45%) din populatia Romaniei este inscrisa in Registrul National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, a informat, vineri, directorul general al registrului, Aurora Dragomiristeanu.

Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice tinteste un donator compatibil pentru fiecare pacient.

Ministerul Sanatatii informeaza ca in prezent, 86.350 de cetateni sunt inregistrati in Registrul Donatorilor de Celule Stem din Romania, fiind pregatiti sa acorde o sansa la viata semenilor lor. In acest an s au inscris in registru 3.649 donatori."Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor Voluntari de…

- Aurora Dragomiristeanu, directorul general al Registrului National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca este nevoie in acest moment de mai multi romani care sa se inscrie in acest Registru, astfel incat mai multi pacienti cu cancere ale sangelui…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi anunta ca va organiza in acest weekend, pe 17 si 18 septembrie, cu ocazia „Zilei internationale a donatorului de CSH", o campanie de informare, promovare si recrutare a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice. „Scopul acestei campanii este…

- Donatorii de celule stem hematopoietice care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub salariu minim brut beneficiaza de asigurare de sanatate timp de 10 ani, fiind scutiți, in aceasta perioada, de la plata asigurarilor de sanatate, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres. „Avand…

