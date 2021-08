Peste 80.000 de persoane, evacuate în provincia chineză Sichuan din cauza ploilor torenţiale Peste 80.000 de persoane au fost evacuate in provincia chineza Sichuan (sud-vest) din cauza ploilor torentiale si a inundatiilor, a relatat luni presa de stat, potrivit Reuters. Nivelul apelor celor mai multe dintre raurile din provincie a depasit pragul de avertizare ca urmare a ploilor torentiale care au cazut de vineri pana duminica. Un baraj de acumulare din orasul Dazhou a depasit limita de inundatie cu 2,2 metri, potrivit agentiei oficiale China News Service. Potrivit estimarilor, peste 440.000 de persoane au fost afectate de inundatii in sase orase de pe teritoriul provinciei. Postul public… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

