Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. La data de 15 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea procurorului de caz, au pus in executare... The post Peste 19 000 de petarde, confiscate de polițiștii aradeni in urma unei singure percheziții appeared first on Special…

- O captura importanta de artificii și petarde, care urma sa ajunga la vanzare a fost facuta de polițiștii dambovițeni, joi, 14 decembrie. Aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice au fost ridicate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din locuințele unui tanar de…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, cadrele de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat, pe raza localitații Farcașa, un barbat de 36 ani, care deținea, fara drept, articole pirotehnice din categoria F3, F4 și P1. Cantitatea confiscata…

- Peste 300 de kilograme de petarde au confiscat, joi, polițiștii din Capitala in urma a trei percheziții facute in București și in județul Calarași.Polițiștii au pus in aplicat joi dimineața trei mandate de percheziție domiciliara, in București și județul Calarași, intr-un dosar penal privind operațiuni…

- Nr. 1.477 din 8 decembrie 2023 APROXIMATIV 3,5 TONE DE KILOGRAME DE ARTICOLE PIROTEHNICE, DESCOPERITE DE POLITISTI Aproape 3.500 de kilograme de articole pirotehnice au fost ridicate in urma unor controale si verificari, de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase. In aceasta perioada,…

- Aproape 3.500 de kilograme de articole pirotehnice au fost ridicate in urma unor controale si verificari, de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase.In aceasta perioada, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Bistrita Nasaud desfasoara controalele si verificarile…

- Polițiștii au descoperit zeci de kilograme de petarde și artificii in casa și mașina unui tanar de 25 de ani, din comuna Runcu. Oamenii legii au confiscat 40 de kilograme de materiale pirotehnice pe care barbatul le deținea ilegal. ,,La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme…

- Polițiștii au confiscat 200 de kilograme de articole pirotehnice de la un barbat din București care le-ar fi oferit spre vanzare pe un grup de socializare. Potrivit IPJ Olt, polițiștii au identificat un barbat de 36 de ani, din municipiul București, care ar fi deținut și ar fi oferit spre…