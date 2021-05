In ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, s-au vaccinat 78.612 persoane impotriva coronavirusului. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate in ultimele 24 ore Total persoane vaccinateReacții adverse in ultimele 24 de ore Total reacții adverseDoza IDoza a II-aDoza IDoza a II-aTip localTip generalTip localTip generalPfizer46.80115.916954.0931.621.70117361.1325.579Moderna*3.8144.459147.573156.4503252541.239AstraZeneca**5577.065264.720158.882071235.798Total51.17227.4401.366.3861.937.03320681.50912.616Pfizer62.7172.575.794536.711Moderna8.273304.023281.493AstraZeneca7.622423.60275.921TOTAL…