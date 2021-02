Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,8% in 2020 comparativ cu anul anterior, potrivit cifrelor publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care preia informatii de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel,…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,8% in 2020 comparativ cu anul anterior, potrivit cifrelor publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care preia informatii de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu peste 25%, la 11 luni. Romanii prefera in continuare Dacia Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand declinul a fost de 15%, la nivel comparativ, potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand declinul a fost de 15% Datele au fost publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),…

- Inmatricularile de mașini noi de pe piața din Romania au crescut in luna octombrie cu 17.6%. A fost a doua luna consecutiva din 2020 in care piața locala a inregistrat o creștere dupa apariția pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Conform raportului publicat de Asociația Constructorilor de Automobile…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut in Romania cu aproape 28% in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2019, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), analizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut in Romania cu aproape 28% in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2019, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), analizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…