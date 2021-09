Pana astazi, 23 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.172.981 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.090.380 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.095 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos: Nr. crt. Județ Numar cazuri…