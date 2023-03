Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de Clean Recycle, in ultimele trei luni ale anului trecut, aproximativ 700 de companii din Romania au reușit sa reduca emisiile de dioxid de carbon (CO2) cu peste 29.000 de tone prin activitatea lor de reciclare a ambalajelor. Aceste companii au reușit sa recicleze și sa valorifice…

- Cel mai recent raport Canalys pentru trimestrul al patrulea din 2022, perioada octombrie-decembrie, arata o scadere majora fața de aceeași perioada din 2021. Diferența este de 17 procente și este cel mai slab trimestru din ultimii zece ani de pe piața de telefoane mobile. Scaderea in vanzari se vede…

- ”Fata de anul 2021, cand un proces de recrutare pentru un rol de middle management in marile companii active in Romania se finaliza intr-o perioada medie de 3 luni, in 2022 acelasi proces a crescut in medie cu 33 de zile, ajungand la 4 luni”, arata un studiu realizat de compania Arthur Hunt Romania…

- Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 51,1 milioane de lei in primele noua luni din 2022, o creștere cu 130% fața de aceeași perioada a anului trecut,…

- V. S. De la jumatatea acestei luni, respectiv de luni, 16 ianuarie, intreaga activitate a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor care funcționa pe strada Vasile Lupu din Municipiul Ploiești se va desfașura in locația noua din incinta complexului Prahova…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj anunta noi modificari ale Codului Muncii, care vin in beneficiul angajatilor. Principalele modificari legislative au intrat deja in vigoare si se refera, in principal, la concediul paternal, la drept de concediu pentru ingrijirea unei rude cu care locuiesti…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.X.2022, au totalizat 27.607.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 218.100 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 14.635.100 tep, in scadere cu 643.700 tep (-4,2%) fata de perioada 1.I-31.X.2021,…