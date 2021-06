Peste 600 de sancţiuni contravenționale aplicate pietonilor sălăjeni, în şase luni Polițiștii rutieri acționeaza permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de catre pietoni. Peste 600 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate pietonilor. In perioada 1 ianuarie-30 iunie a.c., polițiștii au acționat, in tot județul, pentru depistarea pietonilor care nu respecta regulile de circulație. Au fost desfasurate 50 de actiuni, in urma ... Read more The post Peste 600 de sanctiuni contravenționale aplicate pietonilor salajeni, in sase luni appeared first on Salaj News . Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

Sursa articol si foto: transilvania-tv.ro

