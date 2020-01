Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 60.000 de tigarete au fost confiscate de inspectorii vamali de la Biroul Vamal de Frontiera Gradul I Otopeni Calatori, in urma unei actiuni de control, informeaza Directia Generala a Vamilor (DGV), potrivit Agerpres. "La data de 24 noiembrie 2019, in urma efectuarii unei actiuni de control…

- In perioada 28 noiembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, cu ocazia sarbatorilor de iarna, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba intensifica acțiunile de control cu scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare și raspandirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA).…

- In data de 15.11.2019 CJPC Constanta a verificat un magazin alimentar din zona km 4 5 , pentru care s a dispus masura de oprire temporara intrucat in magazinul respectiv existau gandaci.Deasemenea s au oprit definitiv de la comercializare produse alimentare in valoare de 288 lei si s au aplicat 3 sanctiuni…

- Astazi, Direcția de Sanatate Publica Suceava deruleaza o serie de activitați, pentru a marca Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice-ZEIA. In Romania, campania ZEIA 2019 are tema „Utilizarea corecta a antibioticelor in contextul creșterii rezistenței la antimicrobiene” și se adreseaza pacienților,…

- La finalul saptamanii trecute, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala au verificat un numar de 740 de operatori economici ndash; prestatori de servicii in domeniul auto.Verificarile au vizat modul de fiscalizare a sumelor incasate, urmare dotarii si utilizarii AMEF,…

- Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede transferarea inspectorilor din cadrul Direcției Antifrauda catre parchete, pe post de specialiști și reorganizarea Direcției de combatere a fraudelor. Inspectorii antifrauda vor efectua constatari tehnico-științifice la cererea procurorului.Legea…

- Inspectorii ANPC au verificat 14 magazine Carrefour, la care au fost constatate abateri pentru care au fost aplicate 35 de amenzi in valoare de 301.000 lei, fiind propusa masura inchiderii temporare pana la 6 luni a doua magazine. Conform autoritații, au fost retrase temporar de la vanzare 209 kg de…

- Politistii Serviciului Rutier Maramures au actionat sambata pe drumurile publice de pe raza judetului folosind aparatura radar din dotare. Au fost oprite pentru verificari mai multe autoturisme conduse pe D.N.1C Seini – Baia Mare – Somcuta Mare, D.N. 18 Baia Mare – Sighetu Marmatiei, D.J. 186 Vadu Izei…