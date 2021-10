Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 28 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 208 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 36.658. In intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 208 decese (99 barbați și 109 femei), ale unor…

- Pana astazi, 35.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 129 de decese (57 barbați și 72 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din: Alba, Arad, Argeș,…

- Pana astazi, 35.132 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 13.09.2021 (10:00) – 14.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 96 de decese (55 barbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Delta a noului coronavirus. ”In saptamana 35 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, miercuri, ca 82.9% din cazurile confirmate in saptamana 23 – 29 august au fost la persoane nevaccinate. „In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Timis, Cluj, Ilfov si Constanta. 82.9% din…

- Peste 96% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai multe persoane au murit in București, Dolj, Bistrița-Nasaud, Iași și Neamț. In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- 96,8% din decesele inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 2,4% la persoane vaccinate cu schema incompleta, se arata in raportul transmis miercuri, 1 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) și postat de RO Vaccinare pe pagina de Facebook.…

- In ultimele 24 de ore, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 83 localitați din 17 județe (BH, BT, BN, CJ, CL, DB, GR, HD, HR, IF, MS, OT, PH, SJ, SV, TR și VL) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 6 case, 4 anexe gospodarești,…