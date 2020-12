In fiecare localitate din județ vor fi distribuite afișe și despre etapele campaniei de vaccinare anti-Covid Nicoleta Dumitrescu La nivelul județului Prahova, campania de vaccinare antigripala este in plina derulare, fiind administrate deja peste jumatate din dozele primite. Conform raspunsurilor solicitate și primite de la Direcția de Sanatate Publica Prahova, in județ au fost primite peste 100.000 de doze de vaccin impotriva gripei sezoniere, pana inainte de Craciun fiind vaccinate peste 55.000 de prahoveni. Vaccinul menționat a fost administrat mai intai categoriilor de persoane considerate…