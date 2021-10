52.815 de romani au fost vaccinați impotriva coronavirusului, la nivel național, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sambata, 9 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Numarul persoanelor care s-au imunizat este in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat 67.252. Dintre persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 23.393 s-au prezentat pentru prima doza, 4.212 au primit rapelul, iar 23.210 au venit pentru cea de-a treia doza. Numarul persoanelor vaccinate cu prima doza a scazut, cu o zi inainte acesta fiind…