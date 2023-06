Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii cu suflet mare pot ajuta la construirea unui lift pentru pacienții de la Spitalul Clinic Județean de Urgența. Tot ce trebuie sa faca e sa-și cumpere o ratușca pentru suma de 10 lei.

- Cursa contracronometru pentru voturile turcilor. Președintele Recep Erdogan și contracandidatul sau au astazi mitinguri paralele. Daca Erdogan spera sa obțina al treilea mandat, Kemal Kilicdaroglu vrea sa puna capat celor 20 de ani de cand Erdogan hotaraște destinele Turciei.

- Pacientii internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, cel mai mare spital public din judet, vor primi hrana, incepand de sambata, de la un alt furnizor, dupa ce firma care a castigat licitatia a notificat spitalul de dimineata ca, incepand cu ora pranzului, nu mai livreaza mancare…

- Pacientii internati in Sectia Clinica de Neurologie nu vor mai fi transportati cu ambulanta pentru investigatii RMN in alta cladire unde este Radiologia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), incepand cu 9 mai, cand va fi dat in functiune aparatul RMN existent in prezent, dar care asteapta ca…

- Pacientii din intreaga regiune a Olteniei vor beneficia, curand, de servicii medicale de stat imbunatatite. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova (SCJUC) va moderniza, in urmatorii doi ani, ambulatoriul, cu fonduri de peste 15,6 milioane de lei. Proiectul cu titlul “Dotarea cu echipamente…