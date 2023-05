Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2023.

- Cea mai mare fabrica de procesare a lanii din Europa va fi construita in Romania, de investitori romani din judetul Olt, comuna Fagetelu, care au obtinut suma de 182,059 milioane lei in cadrul unei scheme de ajutor de stat.„Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale saluta demersul unor investitori…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi si in acest an un sprijin financiar de cel mult 3.000 euro/hectar prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, fondurile totale alocate pentru derularea acestui program fiind de 29,7 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Centrele Județene ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in anul 2022, diferența lunii…

- Comisia Europeana aproba o schema de ajutoare in cuantum de 259 de milioane EUR notificata de Romania in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența, al carei obiectiv este sprijinirea investițiilor in baterii și in celule și panouri fotovoltaice. Prin aceasta schema se urmarește sprijinirea investițiilor…

- Crescatorii de animale care detin permanent bovine inscrise in Baza Nationala de Date (BND) pot depune, pana pe 23 martie 2023 inclusiv, cereri de finantare prin schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii, in anul 2022, informeaza Agentia de Plati si Interventie