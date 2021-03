Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit de la inceputul sezonului de schi in peste 500 cazuri, reprezentand 518 persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate, vineri avand un numar semnificativ de interventii, 12. Conform Serviciului Public Local Salvamont Brasov, in cele…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.419 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in urma efectuarii a peste 24.000 de teste la nivel național. De asemenea, au fost raportate și 52 de decese. In acest moment in secțiile de terapie intensiva sunt internate 968 de persoane. Județul Brașov…

- Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.815 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Au fost efectuate la nivel național aproape 35.000 de teste. Grupul de Comunicare Strategica a raportat totodata 62 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Numarul total de persoane…

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in luna ianuarie, in 1.685 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, in care au fost salvate 1.768 de persoane. Dintre acestea, 766 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanta, iar 5 persoane au decedat…

- Am trecut de pragul de 300 de persoane, care au avut nevoie de ajutor. O spun reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brașov, care le recomanda schiorilor incepatori sa ramana pe partiile de la baza masivului, destinate lor, adica partia BRADU si partia STADION si sa nu mai urce pe partia…

- Pana astazi, 5 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 740.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 686.692 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.580 cazuri noi…

- Fața de ultima raportare, azi au fost inregistrate 2.676 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 din peste 23.000 teste RT-PCR și circa 7.200 rapide antigenice. Au fost raportate totodata și 111 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Numarul total de persoane internate in spitale…

- Pana astazi au fost confirmate peste 654 de mii de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), iar aproape 586 de mii au fost declarate vindecate. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.719 cazuri noi. Pana astazi, aproape 16.300 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS…