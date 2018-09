Peste 50 din cei 144 de migranţi de pe nava Diciotti au dispărut Peste 50 din cei 144 de migranti debarcati in 25 august de pe nava Diciotti au disparut din centrele de primire, a anuntat miercuri ministrul italian de interne, Matteo Salvini, citat de AFP si de presa locala. Ei fusesera blocati timp de 10 zile la bordul navei pazei de coasta a Italiei.



Migrantii "aveau atata nevoie de protectie, casa si masa, incat s-au hotarat sa plece si sa dispara. Dar cum, nu erau sechestrati? Este a N-a confirmare ca nu toti cei care sosesc in Italia sunt schelete care fug de razboi si de foame. Voi lucra si mai mult pentru a schimba legi gresite si de a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

