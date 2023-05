Peste 50 de persoane ucise, sute rănite și zeci de mii de refugiați după izbucnirea unor violențe etnice în India Doua grupuri etnice, Kuki și Meitei, s-au ciocnit pe strazile din statul indian Manipur in repetate randuri in aceasta saptamana producand numeroase victime, relateaza CNN.Confruntarile au izbucnit pentru prima data dupa ce mii de persoane au luat parte la un miting organizat de Uniunea Studenților Tribali din Manipur, impotriva posibilei includeri a grupului etnic Meitei, majoritar in statul Manipur, in randul triburilor recunoscute din India.Cel puțin 55 de persoane au murit și alte 260 au fost internate in spital de cand au izbucnit violențe inceputul acestei saptamani, au declarat duminica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

