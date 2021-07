Romania a atins, sambata, 31 iulie, pragul celor 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin Anti-COVID. In ultimele 24 de ore, 11.151 de romani s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca in ultimele 24 de ore 11.151 persoane au fost vaccinate in toata țara. Dintre aceștia, 7.147 au primit prima doza și 4004 cea de-a doua. Cele mai multe personae, 3.770, au primit vaccinul Johnson&Johnson. Sambata, 31 iulie, s-a marcat și momentul in care Romania a depașit pragul de 5 milioane…