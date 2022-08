Stiri pe aceeasi tema

- Peste 370.000 de hectare de culturi din 33 de județe din Romania sunt afectate de seceta, a anunțat, miercuri, Ministerul Agriculturii. Potrivit ministerului, au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața totala afectata de seceta de 372.050 hectare. Sunt afectate culturi…

- Suprafața afectata de seceta, in Romania, a ajuns la peste 351.000 de hectare. Alba, printre județele afectate Suprafața afectata de seceta, in Romania, a ajuns la peste 351.000 de hectare. Alba, printre județele afectate Pana la momentul actual, suprafața totala afectata de seceta ajunge la 351.700…

- Ministerul Agriculturii a anunțat vineri ca 337.267 de hectare de culturi din 33 de județe din țara sunt afectate de seceta. Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafața afectata de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, este de 337.267 de hectare. Este vorba de…

- Suprafata terenurilor agricole calamitate de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, a ajuns joi la 329.680 de hectare, a anunțat Ministerul Agriculturii. Situatia suprafetelor cu culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor verbale de constatare…

- Un numar de 18,15 milioane de persoane s-au inregistrat pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Primele rezultate ale Recensamantului Populatiei…

- Peste 150.000 de hectare de culturi agricole afectate de seceta in Romania. Care este situația rezervelor de apa in țara Suprafata afectata de seceta a urcat la 154.773 de hectare in 20 de judete, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Situatia suprafetelor la culturile calamitate…

- Suprafata afectata de seceta s-a extins la 154.773 de hectare in 20 de judete, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Situatia suprafetelor la culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor verbale de constatare a pagubelor incheiate. Astfel, pana in prezent, au…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 106.389 de hectare, conform celor mai noi date comunicate de 20 judete, annunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Situatia suprafetelor la culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor verbale de constatare a pagubelor incheiate.…