- Un numar de 3.605 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.938 in Scenariul 2 (mixt), informeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- Un numar de 3.393 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.959 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), conform Mediafax.Citește și: Germania, lecție FABULOASA: Volkswagen anunța ca NU mai are nevoie…

- In numai 24 de ore, alte 332 de școli din toata țara au intrat in scenariul roșu. In total, in 2401 școli se preda exclusiv online, adica 14% din total. Și numarul lor crește cu fiecare zi. Potrivit monitorizarii oficiale de la Ministerul Educației, dintre cele 2.401 de școli in scenariul roșu, 368…

- Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv online. In 284 de unitati sunt inregistrate mai multe cazuri de coronavirus, iar restul fac cursuri online pentru ca localitatile in care se afla au trecut de incidenta de…

- Ministerul Educației anunța ca sunt 930 de unitați școlare in scenariul roșu, respectiv cursuri exclusiv online, cu 141 mai mult decat miercuri. Potrivit raportarii MEC, 5.266 de școli activeaza in scenariul galben.In 11.460 de unitați de invațamant din țara elevii și preșcolarii participa…

- Un numar de 789 de unitati de invatamant isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), cu 135 mai multe decat marți, iar 5.234 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC).Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare…

- Ministerul Educației a anunțat, joi, ca 378 de unitați de invațamant funcționeaza in scenariul roșu, cu 23 mai multe decat miercuri, cand erau 355 de unitați in aceasta situație, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al MEC, 12.307 unitați de invațamant funcționeaza in scenariul 1 sau verde,…

- Un numar de 313 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, informeaza marti Ministerul Educatiei si Cercetarii.