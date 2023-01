Peste 4.000 de turişti au blocat telegondola de la Sinaia. Vânzarea de cartele a fost sistată. "Nu am mai văzut aşa ceva niciodată" Peste 4.000 de oameni au urcat pe munte, la 2000 de metri altitudine, in Bucegi, unde este zapada. Luni dupa-amiaza, 23 ianuarie, la cateva ore de la punerea in functiune a instalatiilor de transport pe cablu, vanzarea de cartele a fost sistata pentru cei care vor sa practice sporturi de iarna, din cauza supraaglomeratiei si a cozilor foarte mari formate. Parcarea de la statia de pornire a telegondolei din Sinaia a devenit neincapatoare, luni, inca de la ora 10.00. Ziua de 23 ianuarie este una cea mai aglomerate zile de luni din ultimii ani, mii de turisti care petrec minivacanta de 24… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

