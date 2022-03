Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarile privind incendiile scapate de sub control sunt in continuare in creștere, iar pericolul de extindere a acestora la casele de locuit și la diverse bunuri materiale este ridicat, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii prahoveni intervin, vineri seara, pentru localizarea si lichidarea mai multor incendii de vegetatie uscata, peste 170 de hectare de teren si o casa fiind afectate doar in comuna Ceptura, unde interventia este sprijinita de cetateni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In jurul orei 17:20, Detasamentul de Pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pe strada Victoriei din municipiu unde a fost semnalata o scurgere de gaze. La fata locului au fost directionate doua echipaje cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o autospeciala de descarcerare care au luat…

- Pompierii militari intervin vineri seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea, pe malul raului Olanesti, din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, in zona…

- Pompierii militari valceni au intervenit in ultimele doua zile pentru stingerea a 27 de incendii de vegetatie uscata, suprafata afectata fiind de circa 400 de hectare, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, cele mai multe…

- STOP incendiilor de vegetație! La nivelul județului Vrancea, numai in luna ianuarie a.c., pompierii militari (ISU) și pompierii voluntari (SVSU) au intervenit pentru stingerea a 36 incendii de vegetație uscata in urma carora a fost afectata o suprafața de teren de aproximativ 223 ha. Astfel de intervenții…

- Incendiu de proporții, sambata seara, in lunca Dunarii. 70 de hectare de vegetație uscata au ars. Pompierii din Olt și Teleorman au intervenit timp de 6 ore pentru stingerea flacarilor.

- Conform sursei citate, la stingerea focului au participat pompieri si o echipa formata din localnici.Interventia a fost una dificila din cauza vantului si a umiditatii scazute din ultimele zile, care au accelerat dezvoltarea incendiului, precizeaza ISU.