- Mii de pasageri sunt afectați de intarzieri mari si anulari ale curselor aeriene dupa ce o "problema tehnica" a afectat sistemele de control al traficului aerian din Marea Britanie, scrie BBC.

- Alte zboruri spre și dinspre Cluj au fost anulate din cauza unei probleme tehnice aparute la sistemele de control al traficului aerian din Marea Britanie, unde mii de oameni se confrunta acum cu intarzieri de zbor. Romanii sau turiștii care vor sa vin la Cluj-Napoca sunt blocați in toata Marea Britanie.…

- Mii de pasageri sunt blocați pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza unor probleme la sistemele de control a traficului aerian. Zboruri cu plecari și sosiri pe Aeroportul Cluj au fost afectate.

- Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri. Ce trebuie sa faca pasagerii ca sa-și recupereze banii Continue reading Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri. Ce trebuie sa faca pasagerii ca sa-și recupereze banii at Tabu.

- Oare ce se intampla cu compania aeriana Wizz Air in ultimul timp? Dupa multe zboruri anulate de pe Aeroportul Internațional Cluj, acum au fost anunțat alte 9 zboruri anulate intr-o singura zi. Mulți spun ca prin aceste anulari constante, compania și-ar bate joc de clienții lor, insa compania și secretarul…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anulat zeci de zboruri vara aceasta, iar la sute de zboruri au raportate intarzieri. Pasagerii romani se plang de faptul ca nu sunt bagati in seama de reprezentantii Wizz Air.

- Aproape doua mii de zboruri au fost anulate in Statele Unite in ultimele 24 de ore din cauza vremii. Mai multe state americane se confrunta cu tornade și furtuni puternice. Pasagerii se plang ca sunt lasați de izbeliște in aeroporturi.