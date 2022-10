Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a prezentat vineri, 21 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa, detalii despre doua contracte de finanțare a caror valoare cumulata depașește suma de 22 de milioane de euro, semnate in data de 17 octombrie, respectiv 19 octombrie, de conducerile…

- Naționala de fotbal tineret a Romaniei va susține doua meciuri amicale, pregatindu-se pentru turneul final al Campionatului European Under 21 din 2023, care va fi gazduit de țara noastra și de Georgia. Tinerii tricolori, antrenați de selecționerul Emil Sandoi, vor intalni Spania (vineri, 23 septembrie)…

- FOTO: Lucrarile avanseaza la Centrul de Tineret din Teiuș. Cladirea va include un bazin de inot, sali multisport și multimedia Lucrarile avanseaza pe șantierul Centrului de tineret al orașului Teiuș. Muncitorii au ridicat o parte din structura metalica a cladirii și se pregatesc pentru turnarea placii…

- Odata cu prezentarile de moda internationale, designerii de la noi din tara si-au lansat si ei colectiile de toamna. Acestea au fost expuse publicului in cadrul unei defilari de moda. Tinerii creatori spun ca in aceasta toamna cele mai la moda culori sint negru, alb si bej, relateaza Noi.md cu referire…

- Sute de absolventi de liceu isi incearca fortele in cadrul probelor „BAC-ului de toamna“. Unii au de trecut o proba la care n-au reusit anterior sa obtina 5.00, altii vor o nota mai mare, in timp ce ghinionistii care le-au picat in sesiunea trecuta pe toate si corigentii din vara vor sustine trei probe.

- Ieri, miercuri, 11 august 2022, in sala „Sfantul Iosif Marturisitorul” de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, Arhid. Vlad Verdes, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului la Episcopia Maramuresului si Satmarului, a organizat o conferinta de presa despre lansarea proiectului…

- Odata cu inceperea Postului Adormirii Maicii Domnului, s-a incheiat primul segment al taberelor de vara dedicate tinerilor și copiilor in cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Printre centrele de tineret din județul Mureș care au gazduit tabere de vara se numara Lapușna și Ciobotani. „In perioada…

- Cladirile de pe Iuliu Maniu nr. 1 și 3 trec in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și vor fi folosite pentru extinderea Centrului de tineret. Mai multe procese au fost deschise impotriva Primariei de catre persoanele care locuiesc in zona.