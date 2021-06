Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat, vineri, 25 iunie, tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.Astfel, pentru acest scrutin vor fi tiparite 3 521 642 de buletine.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a inregistrat, in ședința de astazi, un alt concurent electoral pentru scrutinul din 11 iulie 2021. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul Legii si Dreptații” (cu 56 candidați). Cap de lista este Mariana Durleșteanu.

- Astazi, Comisia Electorala Centrala (CEC) trebuia sa decida numarul și locul amplasarii secțiilor de votare peste hotare. Este poate cel mai sensibila hotarâre a CEC din aceasta campanie electorala. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, peste hotare au fost exprimate 15% din…

- Partidul politic ”Șor ” a fost inregistrat oficial in cursa electorala pentru alegerile parlamentare anticipate. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Electorala Centrala astazi. Anteriori, partidul a publicat lista candidaților pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Cap de…

- Comisia Electorala Centrala a inregistrat Blocul electoral al PCRM și PSRM pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Totodata, CEC a inregistrat simbolul electoral al acestuia.

- Peste 125 de milioane de lei. Atata vor costa alegerile parlamentare anticipate. Comisia Electorala Centrala a adoptat devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

- Cetațenii cu drept de vot ai Republicii Moldova, care se afla in strainatate sau iși au domiciliul in localitațile din stanga Nistrului, și intenționeaza sa voteze la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, se pot inregistra prealabil, anunța Comisia Electorala Centrala.