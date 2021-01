Peste 300.000 de persoane din etapa a doua s-au programat pentru vaccinare

Stiri pe aceeasi tema

- STS vine cu informații de ultima ora despre inscrierile pentru noua etapa de vaccinare care a debutat pe 15 ianuarie. Peste 300.000 de persoane din etapa a II-a, programate pentru vaccinare In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica…

- De astazi incepe si la Iasi cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva Covid-19. Pentru inceput, in judet au fost stabilite 17 centre. In paralel, continua imunizarea angajatilor de la Spitalul de Boli Infectioase, care primesc astazi a doua doza de vaccin anti-Covid. Pana in prezent, in judetul Iasi…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunța ca, in perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana duminica, 17 ianuarie, orele 11:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulți peste…

- Peste 17.000 de persoane din județul Iași s-au programat pentru etapa a doua a vaccinarii anti-Covid. Pana in prezent, peste 11.000 de cadre medicale de la unitațile medicale din Iași s-au vaccinat, informaza Mediafax. Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a anunțat ca s-au ocupat 17.201…

- In perioada 15 ianuarie 2021, ora 15:00, pana duminica, 17 ianuarie, ora 11:00, pe platforma informatica s-au realizat 209.270 de programari pentru persoanele din etapa a doua de vaccinare.Astfel, 115.954 de adulți cu varsta peste 65 ani, 46.806 persoane cu boli cronice și 46.510 de angajați din domeniile…

- In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana duminica, 17 ianuarie, orele 11:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulți peste 65 ani, 46.806 persoane cu afecțiuni cronice și 46.510…

- Astazi, de la ora 15.00, incepe oficial a doua etapa de vaccinare. In aceasta faza ar trebui sa se imunizeze peste sase milioane de romani. In “prologul” etapei, de la ora 10.00, se vacineaza presedintele Klaus Iohannis. In Timisoara, doar doua centre din cele 17 care ar trebui sa functioneze in aceasta…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la Cotroceni ca se va vaccina impotriva noului coronavirus pe 15 ianuarie, atunci cand va incepe a doua etapa de imunizare. Intrebat daca prin decizia de a nu se vaccina inca de la inceputul…